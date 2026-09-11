Раскрыто число содержащихся в российских колониях граждан США

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщил, что в российских уголовно-исправительных учреждениях находятся 25 000 иностранных граждан .
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