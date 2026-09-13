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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белка выбежала на поле и прервала матч МЛС «Цинциннати» – «Шарлотт». Ее не могли поймать почти 4 минуты

Белка выбежала на поле во время матча  МЛС между « Цинциннати » и « Шарлотт ». Животное появилось на газоне стадиона и почти четыре минуты бегало по полю, вызвав восторг у болельщиков.

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