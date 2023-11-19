Сумиеси сорвала четверной тулуп и проиграла Сакамото на этапе Гран-при в Финляндии

В финском Эспо завершился 5-й, предпоследний турнир международной серии Гран-при. В женском одиночном катании борьбу за золото вели японки: двукратная чемпионка мира Каори Сакамото и Рион Сумиеси, которая две недели назад в Анжере стала первой фигуристкой в мировой истории, чисто исполнившей четверной прыжок в возрасте 20 лет.