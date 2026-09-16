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На Среднем Урале по материалам полиции в суд направлено уголовное дело о попытке сбыта более 19 кг запрещенных веществ

На Среднем Урале по материалам полиции в суд направлено уголовное дело о попытке сбыта более 19 кг запрещенных веществ

На Среднем Урале следственным отделом ОВД Кушвы завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Новосибирской области.

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