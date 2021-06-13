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Мерзкие шакалы, продавшие страну

Мерзкие шакалы, продавшие страну

12 июня 1990 г. Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.

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Альбина Колесникова
Мы всё это помним и предательства не простим твари, твари они не заслуживают памяти народа.
Галина Ковалева
Наверно, именно для того, чтобы не простить отгрохали фундаментальный Ельцин-центр.
Михаил Аким
Предполагаю заслуживают,исключительно отвращения и справедливого наказания. Дай волю народу,порвали бы на молекулы.
Валера Юшков
Ельцин центр , Путина инициатива, его же Ельцин поставил гарантом прихватизаторов.
Валера Юшков
Мафия.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
нужно помочь.......
ludmila Cernega
Откуда Вы знаете, что инициатива Путина, он Вам сказал?
ludmila Cernega
Вы вообще против власти ?
Валера Юшков
Да. И вам, но вы не слушали.
Прохожий по жизни
Вот какое лицо у тех главарей , кто кричал, что партия; "Ум, честь и совесть нации".
Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)
ДА, ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ОДНО БЕЗОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПУТИНА, КОТОРОГО Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ В ПРИНЦИПЕ!
ludmila Cernega
Возможно этот Ельцин-центр, как напоминание, чтобы не забывали, как это было.....
Денис Л
Мерзкие шакалы это те кто в данный момент страну распродаёт, поэтому и на покойника сваливают, его нет давно.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
не нужно забывать, что с этого ханыги всё и началось и продолжается!!
Денис Л
Ельцина никто не оправдывает, он давно в могиле. Я уже сказал от кого зло в ДАННЫЙ момент. Вы бы ещё бы царя гороха вспомнили или каменный век с монголо-татарами.
Николай Краснопольский
Не с этого, а еще с хруща!!
Валентин Щербаков
Осколки окружения ЕБН, его шакалы, до сих пор находятся при власти на стороне дикого, русофобского Запада, постоянно ставя палки в политику нашей страны, выводя огромные ворованные капиталы на Запад. К сожалению, разбираться с ними не хотят или прикрывают соболезнующие недруги.
Владимир Янов
Конечно, это не праздник, а День Скорби по убиенному мерзавцами и предателями государства.
ludmila Cernega
Такого кошмара даже предположить было невозможно..! Кроме как сумасшествием, это не назвать.
Александр Som
Ясный х....кинули Всех и Вся,а потом реформы и превратили Народ в нищету.
А К
Игорь Блохин
не чего на зеркало пенять........
Александр Донигевич
ЛУЧШЕ ОСОЗНАТЬ ПОЗЖЕ И ИСПРАВИТЬ по возможности, НО ПОВТОРЯТЬ БЕЗУМСТВО.

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