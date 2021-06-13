Мерзкие шакалы, продавшие страну

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаМерзкие шакалы, продавшие страну 12 июня 1990 г. Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.Вернуться к статье2310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаМы всё это помним и предательства не простим твари, твари они не заслуживают памяти народа.Галина КовалеваНаверно, именно для того, чтобы не простить отгрохали фундаментальный Ельцин-центр.Михаил АкимПредполагаю заслуживают,исключительно отвращения и справедливого наказания. Дай волю народу,порвали бы на молекулы.Валера ЮшковЕльцин центр , Путина инициатива, его же Ельцин поставил гарантом прихватизаторов.Валера ЮшковМафия.ВЛАДИМИР ЛАПИНнужно помочь.......ludmila CernegaОткуда Вы знаете, что инициатива Путина, он Вам сказал?ludmila CernegaВы вообще против власти ?Валера ЮшковДа. И вам, но вы не слушали.ПЖПрохожий по жизниВот какое лицо у тех главарей , кто кричал, что партия; "Ум, честь и совесть нации".Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)ДА, ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ОДНО БЕЗОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПУТИНА, КОТОРОГО Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ В ПРИНЦИПЕ!ludmila CernegaВозможно этот Ельцин-центр, как напоминание, чтобы не забывали, как это было.....Денис ЛМерзкие шакалы это те кто в данный момент страну распродаёт, поэтому и на покойника сваливают, его нет давно.ВЛАДИМИР ЛАПИНне нужно забывать, что с этого ханыги всё и началось и продолжается!!Денис ЛЕльцина никто не оправдывает, он давно в могиле. Я уже сказал от кого зло в ДАННЫЙ момент. Вы бы ещё бы царя гороха вспомнили или каменный век с монголо-татарами.НКНиколай КраснопольскийНе с этого, а еще с хруща!!Валентин ЩербаковОсколки окружения ЕБН, его шакалы, до сих пор находятся при власти на стороне дикого, русофобского Запада, постоянно ставя палки в политику нашей страны, выводя огромные ворованные капиталы на Запад. К сожалению, разбираться с ними не хотят или прикрывают соболезнующие недруги.Владимир ЯновКонечно, это не праздник, а День Скорби по убиенному мерзавцами и предателями государства.ludmila CernegaТакого кошмара даже предположить было невозможно..! Кроме как сумасшествием, это не назвать.Александр SomЯсный х....кинули Всех и Вся,а потом реформы и превратили Народ в нищету.А КИгорь Блохинне чего на зеркало пенять........Александр ДонигевичЛУЧШЕ ОСОЗНАТЬ ПОЗЖЕ И ИСПРАВИТЬ по возможности, НО ПОВТОРЯТЬ БЕЗУМСТВО.Комментировать
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