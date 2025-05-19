Я часто и с удивлением замечаю, как ведут себя многие родители с детьми в общественных местах. А ведут они себя, как будто находятся все еще у себя дома.
Почему современных детей вообще не учат вести себя в обществе?
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МГ
Малик Гумеров
"Почему современных детей вообще не учат вести себя в обществе?" - ИДЕОЛОГИЯ ЗАПРЕЩЕНА КОНСТИТУЦИЕЙ !!! Воспитание - это тот или иной идеологический вектор ! Выросло поколение ЕГЭшников , которых самих нужно воспитывать ! Они не способны своих детей воспитать ! Школе запрещено - капитализм сраный ! Капитализм сначала нужно раздавить и закопать ! Потом уже определить идеологию - вектор воспитания и развития ..... !
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8 час.
Валерий Василенко
Единственное воспитание таких деток- розги.
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2 час.
Валерий Кривошеев
Сами же мы и вырастили этих яжматерей. Но хочу обратиться к ним. У меня, перед глазами, в течение жизни, прошло немало матерей, которые воспитывали детей во вседозволенности. И думаете что-то путное из них выросло? Нет. Выросли совершенно никчемные люди, которые требуют до сих пор, уже повырастав, от своих матерей дай, дай! Только теперь эти мамочки плачут горючими слезами.
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1 час.
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