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Почему современных детей вообще не учат вести себя в обществе?

Почему современных детей вообще не учат вести себя в обществе?

Я часто и с удивлением замечаю, как ведут себя многие родители с детьми в общественных местах. А ведут они себя, как будто находятся все еще у себя дома.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Почему современных детей вообще не учат вести себя в обществе?&quot; - ИДЕОЛОГИЯ ЗАПРЕЩЕНА КОНСТИТУЦИЕЙ !!!                Воспитание - это  тот или иной идеологический вектор !                Выросло поколение ЕГЭшников , которых самих нужно воспитывать !   Они не способны своих детей воспитать !              Школе  запрещено - капитализм сраный !                                                 Капитализм сначала нужно  раздавить и закопать !    Потом уже определить идеологию - вектор воспитания  и развития ..... !
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8 час.
Валерий Василенко
Единственное воспитание таких деток- розги.
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2 час.
Валерий Кривошеев
Сами же мы и вырастили этих яжматерей. Но хочу обратиться к ним. У меня, перед глазами, в течение жизни, прошло немало матерей, которые воспитывали детей во вседозволенности. И думаете что-то путное из них выросло? Нет. Выросли совершенно никчемные люди, которые требуют до сих пор, уже повырастав, от своих матерей дай, дай! Только теперь эти мамочки плачут горючими слезами.
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1 час.
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