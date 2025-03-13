Алексей Тан

Добро и Зло. Правда..... Социопаты, педофилы, маньяки, людоеды, тираны, массовые убийцы – выбор США и ЕС.----- В чём ПРОВАЛ СИОНИСТОВ сша и ес??... : ИУДЕИ (евреи) рассчитывали везде , где только они начали свои убийства!!... ОНИ рассчитывали на СВОИ 5-тые колонны... но везде получился провал!!! что на Тайване, что на Б.В. что на Украине и белярюси... ИХ адепты (5-ая кол)... как и ИУДЕИ ... (гиены) имеют мощные ЧЕЛЮСТИ.... НО слабые ножки!... и мы видим, на поле боя их нет!... где сейчас и проявляется ИСТИНА.