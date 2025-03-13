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Добро и Зло. Правда

Добро и Зло. Правда

Все европейские (и западные в целом) демократы и гуманисты более десяти лет рассказывали нам, какой ужасный диктатор Асад и как он должен уйти для торжества демократии.

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Комментарии
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Алексей Тан
Добро и Зло. Правда..... Социопаты, педофилы, маньяки, людоеды, тираны, массовые убийцы – выбор США и ЕС.----- В чём ПРОВАЛ СИОНИСТОВ сша и ес??... : ИУДЕИ (евреи) рассчитывали везде , где только они начали свои убийства!!... ОНИ рассчитывали на СВОИ 5-тые колонны... но везде получился провал!!! что на Тайване, что на Б.В. что на Украине и белярюси... ИХ адепты (5-ая кол)... как и ИУДЕИ ... (гиены) имеют мощные ЧЕЛЮСТИ.... НО слабые ножки!... и мы видим, на поле боя их нет!... где сейчас и проявляется ИСТИНА.
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11 час.
Алексей Тан
Да-а.... Что то не получается!... не получается, у Зверя (Сионизма)... всемирного потопа, пожара... не получается, и как следует и КОНЦА СВЕТА... так же НЕ БУДЕТ... ( кроме всем известной...ЗАРАЗЫ).
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10 час.
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