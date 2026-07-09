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Проба 2

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16 светлых историй о флористах и цветочных магазинах, где из эмоций хоть новый букет составляй

16 светлых историй о флористах и цветочных магазинах, где из эмоций хоть новый букет составляй

Переступая порог цветочного магазина, мы предполагаем, что купим нужный букет и пойдем дальше. Однако иногда флористы или другие покупатели подбрасывают нам маленькие радости в виде теплых разговоров или неожиданных признаний.

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