16 светлых историй о флористах и цветочных магазинах, где из эмоций хоть новый букет составляй

Переступая порог цветочного магазина, мы предполагаем, что купим нужный букет и пойдем дальше. Однако иногда флористы или другие покупатели подбрасывают нам маленькие радости в виде теплых разговоров или неожиданных признаний.
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