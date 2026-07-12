«Этот ребенок не мой, я всё знаю!» — в ярости кричал муж

ВераВерная

Хорошая история, спасибо. К счастью, всё благополучно разрешилось, и детки, перепутанные в перинатальном центре, вернулись к своим настоящим родителям. А семьи Анны с Михаилом и Ольги с Александром даже подружились, настолько глубокой оказалась привязанность к малышам. Те два месяца, что женщины заботились о чужих сыновьях, невозможно было из жизни вычеркнуть, а Никита и Тимофей стали названными братьями.