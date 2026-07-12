Этот отчаянный крик словно физически врезался в стены небольшой, залитой мягким предвечерним светом детской комнаты.
«Этот ребенок не мой, я всё знаю!» — в ярости кричал муж
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Хорошая история, спасибо. К счастью, всё благополучно разрешилось, и детки, перепутанные в перинатальном центре, вернулись к своим настоящим родителям. А семьи Анны с Михаилом и Ольги с Александром даже подружились, настолько глубокой оказалась привязанность к малышам. Те два месяца, что женщины заботились о чужих сыновьях, невозможно было из жизни вычеркнуть, а Никита и Тимофей стали названными братьями.
Ответить
4 н.
ВИ
Виктория Иванова
Первый раз искусственный рассказ вызвал у меня слезу, так как такие истории, увы, бывают. Но вопли Михаила отвратительны! Слабый пол, что поделаешь? 😉
Ответить
4 н.
мария тинус
Читала и волосы дыбом... Сразу же подумала, что ребёнка подменили в роддоме. Слава Создателю, что все службы, причастные в счастливому детству, сработали как часы.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии