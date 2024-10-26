Форвард «Спартака» Ружичка: «Кузнецов был занозой. Опыт НХЛ позволяет ему доставлять неприятности сопернику»

Форвард «Спартака» Адам Ружичка подвел итоги матча со СКА (2:5), рассказал о проблемах в команде и дружбе с Евгением Кузнецовым:Форвард «Спартака» Адам Ружичка подвел итоги матча со СКА (2:5), рассказал о проблемах в команде и дружбе с Евгением Кузнецовым:— Трудно сказать, что это было.