Преимущество России

История с «немецкими заводами на Украине» наводит вот на какую мысль. В бесконечном сериале «поднять военное производство НАТО» по-прежнему отсутствует главное: руководящая и направляющая сила, способная поставить задачу, назначить ответственных, определить сроки, выделить ресурсы, и проконтролировать результат.