Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Наталия
    Усредненный портрет хохла дан Олесем Бузиной абсолютно точно. И ничто их не изменит ни при каких условиях и ни в каки...Вы не у себя дома...
  • Александр24
    Не придумывайте. Для УДО на зоне строгого режима надо отсидеть не менее  3/4 срока.Смеялись на суде ...
  • Олег Aзаров
    Пожизненное надо давать этим ослоёбам! А в зоне они знатной петушнёй будут! Это однозначно!!!Смеялись на суде ...

Преимущество России

Преимущество России

История с «немецкими заводами на Украине» наводит вот на какую мысль. В бесконечном сериале «поднять военное производство НАТО» по-прежнему отсутствует главное: руководящая и направляющая сила, способная поставить задачу, назначить ответственных, определить сроки, выделить ресурсы, и проконтролировать результат.

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