С начала года больше 20 тысяч крымчан получили социальные услуги

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК, с начала 2024 года 20,1 тысячи крымчан пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги в 34 учреждениях социального обслуживания.
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