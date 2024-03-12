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Крымское информационное агентство

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С начала года больше 20 тысяч крымчан получили социальные услуги

С начала года больше 20 тысяч крымчан получили социальные услуги

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК, с начала 2024 года 20,1 тысячи крымчан пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги в 34 учреждениях социального обслуживания.

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