Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

Призовые баллы можно обменять на покупки у партнеров акции Победителями первого розыгрыша «Миллион призов» стали более 1,6 млн жителей Москвы, которые проголосовали электронно в рамках первого дня голосования на выборах президента РФ.
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