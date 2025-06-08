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Вэнс назвал безумием выделение Байденом $300 млрд Украине на военную поддержку

Вэнс назвал безумием выделение Байденом $300 млрд Украине на военную поддержку

Mark Schiefelbein/TASS Во время администрации бывшего президента США Джо Байдена было выделено 300 миллиардов долларов на военную помощь Украине, при этом сделали это не с целью дипломатического урегулирования конфликта.

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