Mark Schiefelbein/TASS Во время администрации бывшего президента США Джо Байдена было выделено 300 миллиардов долларов на военную помощь Украине, при этом сделали это не с целью дипломатического урегулирования конфликта.
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