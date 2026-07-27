И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

Александр Кузнецов Если бы Сталин избрал бы такую же тактику, как Путин мы бы до сих пор с Гитлеровской Германией воевали бы

Борис Леонтьев Фронт у нас один - с одной стороны бывшие "хозяева жизни" в лице коллективного Запада и его холопов под руководством США и Израиля, а с другой часть их бывших азиатских колоний, сбросившие колониальное иго , Иран, КНДР, и Россия, при полном нейтралитете стран ОДКБ и больше половины населения Земли в Китае, Индии и Пакистане.☹️