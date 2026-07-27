Коллаж "Блокнота" В Тегеране напомнили Зеленскому, что расстояние до Киевом 1800 километров, то есть значительная часть Украины в зоне досягаемости иранских БПЛА и ракет.
И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном
Комментарии
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Александр Кузнецов
Если бы Сталин избрал бы такую же тактику, как Путин мы бы до сих пор с Гитлеровской Германией воевали бы
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1 м.
Борис Леонтьев
Фронт у нас один - с одной стороны бывшие "хозяева жизни" в лице коллективного Запада и его холопов под руководством США и Израиля, а с другой часть их бывших азиатских колоний, сбросившие колониальное иго , Иран, КНДР, и Россия, при полном нейтралитете стран ОДКБ и больше половины населения Земли в Китае, Индии и Пакистане.☹️
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1 м.
147683 Сероев
А ЕЩЕ РАНЕЕ если бы Сталин не разобрался с английским агентом Троцким С евреями Зиновьевым и Каменевым и пр последователями Куйбышевых и Свердловых еврейских ройволюционеров СССР БЫ РАЗВАЛИЛИ ЕЩЕ ТОГДА ну и естественно в войну История может повториться У Путина все окружение уже евреи А на всех пл.......евреи--- ТЕЛЬ Масква Авив
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1 м.
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