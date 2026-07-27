Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 910 подписчиков

И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

Коллаж "Блокнота" В Тегеране напомнили Зеленскому, что расстояние до Киевом 1800 километров, то есть значительная часть Украины в зоне досягаемости иранских БПЛА и ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Кузнецов
Если бы Сталин избрал бы такую же тактику, как Путин мы бы до сих пор с Гитлеровской Германией воевали бы
Ответить
1 м.
Борис Леонтьев
Фронт у нас один - с одной стороны бывшие &quot;хозяева жизни&quot; в лице коллективного Запада и его холопов под руководством США и Израиля, а с другой часть их бывших азиатских колоний, сбросившие колониальное иго , Иран, КНДР, и Россия, при полном нейтралитете стран ОДКБ и больше половины населения Земли в Китае, Индии и Пакистане.☹️
Ответить
1 м.
147683 Сероев
А ЕЩЕ РАНЕЕ если бы Сталин не разобрался с английским агентом Троцким С евреями Зиновьевым и Каменевым и пр последователями Куйбышевых и Свердловых еврейских ройволюционеров СССР БЫ РАЗВАЛИЛИ ЕЩЕ ТОГДА ну и естественно в войну История может повториться У Путина все окружение уже евреи А на всех пл.......евреи--- ТЕЛЬ Масква Авив
Ответить
1 м.