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Более 100 подростков задержаны в связи с нападениями на школы в Польше

Более 100 подростков задержаны в связи с нападениями на школы в Польше

REUTERS/Kacper Pempel В Польше сотрудники полиции задержали более 100 школьников в ходе масштабных проверок учебных заведений, начатых после серии нападений с ножом.

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