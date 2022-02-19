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День Государственного герба: 5 интересных фактов о трезубце

День Государственного герба: 5 интересных фактов о трезубце

В 1992 году Верховная Рада Украины приняла трезубец как Малый Герб Украины. Конкурс относительно создания проекта Государственного Герба Украины проводили в 1991 году — тогда представили более 200 вариантов, из которых жюри выбрало только один.

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