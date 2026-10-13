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Силы ПВО уничтожили еще 13 дронов, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще 13 дронов, летевших на Москву

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Силы ПВО уничтожили еще 13 дронов, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "МАКС" 13 октября.

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