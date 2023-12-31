От елки до концерта: в Воронежской области отменили праздничные мероприятия

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром провел заседание оперативного штаба региона, на котором принято решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии