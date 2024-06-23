В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ

МОСКВА, 23 июня, ФедералПресс. Цены на ЖКУ изменятся с 1 июля, их проиндексируют в среднем на 10 %. Об этом рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Наталья Казанцева.