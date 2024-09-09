Это уже пугает: стало известно еще об одной выходке сына Анджелины Джоли

Сын актрисы экстренно нуждается в помощи психотерапевта. Сын Джоли постоянно играет со смертью LEGION-MEDIAДрузья Джоли очень обеспокоены тем, что происходит с младшим из приемных сыновей Анджелины и Брэда Питта — 20-летним Паксом Тьеном.
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