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Царьград

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Штаб Трампа заявил, что экс-президента США "пытали" в тюрьме

Штаб Трампа заявил, что экс-президента США "пытали" в тюрьме

В тюрьме округа Фултон в Джорджии Дональд Трамп находился всего 20 минут.Штаб Дональда Трампа на выборах президента США заявил, что он подвергся пыткам в тюрьме округа Фултон в Джорджии.

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