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Терапевт назвал 10 явных предвестников инсульта

Терапевт назвал 10 явных предвестников инсульта

Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала aif.ru, на что стоит обратить внимание человеку, опасающемуся инсульта.

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