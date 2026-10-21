РЕН ТВ Американский предприниматель Илон Маск заявил 20 октября, что искусственный интеллект (ИИ) может нести экзистенциальную угрозу для человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Минтранс назвал о...
- ЛЛ Мерц пожаловался ...
- ЛЛ Премьер Латвии на...
Интеллект подразумевает не только знания, но и способность самостоятельно мыслить. И это неотделимо от интеллекта.... А вот БАЗА ДАННЫХ, которую сейчас называют "искусственным интеллектом", способностью самостоятельно мыслить НЕ ОБЛАДАЕТ!! В программе БАЗЫ ДАННЫХ вполне может случиться СБОЙ, и вместо команды "СТОП", пройдет команда "ПУСК"... ЧЕМ это все может обернуться, не нужно обладать чрезмерной фантазией.