В NASA сообщили о переносе лунных миссий Artemis II и Artemis III

Лунные миссии Artemis II и Artemis III отложены на год. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, его слова приводит агентство Reuters во вторник, 9 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии