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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Мы не будем вытаскивать из плена этих бойцов «Ахмата»»: Алаудинов

Командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов отметил, что не собирается помогать бойцам «Ахмата» добровольно сдавшимся в плен украинским военным.

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