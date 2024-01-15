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Военное обозрение

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Катар остановил поставки СПГ через Красное море на фоне авиаударов США по йеменским хуситам

Катар остановил поставки СПГ через Красное море на фоне авиаударов США по йеменским хуситам

Сейчас катарские танкеры остановились в Средиземном море и у берегов Омана.

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