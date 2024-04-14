Россия совершила атаку возмездия на Украину

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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6 час.
ИГ
Ирина Галивец
Все хорошо! Только почему мы все-время отвечаем? Почему не упреждаем? Почему постоянно ждём гибели наших людей, и только потом, может быть , ответим?
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6 час.

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