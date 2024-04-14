Россия нанесла массированный удар по украинским энергообъектам, сообщает Haber7. Читатели портала поддержали действия Москвы и осудили Киев.
Россия совершила атаку возмездия на Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Ответить
6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ответить
6 час.
ИГ
Ирина Галивец
Все хорошо! Только почему мы все-время отвечаем? Почему не упреждаем? Почему постоянно ждём гибели наших людей, и только потом, может быть , ответим?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии