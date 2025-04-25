Волочкова против венчания дочери: “Она через полгода с ним расстанется”

Анастасия Волочкова восстала против венчания дочери: “Не нужна эта показуха, разбегутся через полгода!” Анастасия Волочкова, известная своим эпатажем и прямотой, обрушилась с критикой на планы своей единственной дочери Ариадны Вдовиной относительно венчания с женихом Никитой Григоряном.