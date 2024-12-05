Лётчики ВСУ пересядут на МиГ-21? Генерал Попов указал на опасность для русских

Украина намерена приобрести списанные хорватские самолёты МиГ-21 для ВСУ. Военный эксперт Владимир Попов считает, что они могут стать частями ударных комплексов, но не смогут конкурировать с русскими истребителями.
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