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Правительство РФ дополнительно выделило пострадавшим жителям Курской области более 1,3 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно выделило пострадавшим жителям Курской области более 1,3 млрд рублей

В русском приграничье в результате действий украинских военных разрушено большое количество жилых домов, а в ряде населенных пунктов нельзя находиться из-за вражеских обстрелов.

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