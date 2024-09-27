Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Светлана Петрова
    Это все предвыборное . Они разговаривали про встречу в Маролаге, потом в НЙ, просто пока позиция такая, будем надеять...Встреча Зеленског...
  • Виктор Лесков
    Сквернословие.. . это о "физики матерятся", когда кто то на очередном симпозиуме, при нехватке горячительного, вякнет...Встреча Зеленског...
  • карюкалов вячеслав
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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в медиабанк Автомобиль Следственного комитета России.

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