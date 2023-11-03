Полароидная эротика Кирстен Тис ван ден Ауденарде

Сегодня профессиональный фотограф ассоциируется у всех с баснословно дорогой зеркальной камерой. Фотограф из Бельгии Кирстен Тис ван ден Ауденарде (Kirsten Thys van den Audenaerde) разрушает стереотипы и снимает настоящие шедевры на старенький «Полароид».
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