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Аргументы и Факты

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Эрдоган заявил об особом значении российских туристов для Турции

Эрдоган заявил об особом значении российских туристов для Турции

Турция придает особое значение туристам из России, они являются важной составляющей гостей курортной Антальи.

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