В Иркутске опоздавший на рейс пассажир заявил о бомбе в багаже и попал под суд

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области, который опоздал на рейс в Иркутске и, разозлившись, сообщил представителю авиакомпании «Сибирь», что в его багаже якобы находится бомба.