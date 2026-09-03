В Иркутске опоздавший на рейс пассажир заявил о бомбе в багаже и попал под суд

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области, который опоздал на рейс в Иркутске и, разозлившись, сообщил представителю авиакомпании «Сибирь», что в его багаже якобы находится бомба.
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