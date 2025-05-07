Новые правила оказания платных ветеринарных услуг: что изменится для владельцев домашних животных в России Ирина ВальковаС 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила оказания платных ветеринарных услуг, утвержденные председателем правительства Михаилом Мишустиным.