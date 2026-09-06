«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

Телеканал "78" 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края умудрилась не только завести 46-летнего любовника, но и попасть в полицию, а затем — на скамью подсудимых.
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Шапито.
Жаль в таблице можно выбрать один вариант😀 Хотелось бы все! Ну раз в СССР секса не было, вот бабуля и вынуждена сейчас добирать!
Коммунодемократия всех развратила. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
молодец бабуля под старость поимела СЕКС ГИГАНТА
"... у старушки бабушки, бабушки старушки четверо налётчиков отняли честь... и мечтает снова пережить налёт..."
Взломали бабкин сундучок !
Больше писать не о чем?
Бабка пошла на мусорку, поскользнулась и барахтается, не может подняться. Тут боец идёт в увольнении, увидел бабку и оприходовал её, за ним бежит толпа схватить, наказать, кричит ему вслед: сволочь, бабку изнасиловал, а он им в ответ: сами дебилы, бабку ещё иметь можно, а вы её на помойку выкинули...