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«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

Телеканал "78" 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края умудрилась не только завести 46-летнего любовника, но и попасть в полицию, а затем — на скамью подсудимых.

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Ринат Ахметуллин

Бабка пошла на мусорку, поскользнулась и барахтается, не может подняться. Тут боец идёт в увольнении, увидел бабку и оприходовал её, за ним бежит толпа схватить, наказать, кричит ему вслед: сволочь, бабку изнасиловал, а он им в ответ: сами дебилы, бабку ещё иметь можно, а вы её на помойку выкинули...