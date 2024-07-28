Бывший футболист «Зенита» Радченко поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Рубина»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ожидал, что «Рубин» окажет достойное сопротивление «Зениту», поскольку тренер казанской команды Рахимов — опытный специалист, который хорошо знает тактику «Зенита» и сможет противопоставить ей свою стратегию.