Бывший футболист «Зенита» Радченко поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Рубина»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ожидал, что «Рубин» окажет достойное сопротивление «Зениту», поскольку тренер казанской команды Рахимов — опытный специалист, который хорошо знает тактику «Зенита» и сможет противопоставить ей свою стратегию.
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