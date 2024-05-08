НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 645 подписчиков

Швеция в НАТО – только ли против России?

Швеция в НАТО – только ли против России?

Только ли из-за мифа о российской угрозе Швеция вступила в НАТО и подписала с США соглашение по обороне, предоставив свои военные базы в распоряжение американцев, или, может быть, есть иные причины, причём как у Стокгольма, так и у Вашингтона?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх