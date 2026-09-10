В Краснодарском крае нашли и уничтожили несколько сотен боеприпасов

Сотрудникам Росгвардии удалось обезвредить внушительный арсенал. Дело в том, что в Краснодарском крае нашли и уничтожили несколько сотен боеприпасовОб этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.