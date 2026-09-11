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В детских садах появится утвержденный перечень игрушек

В детских садах появится утвержденный перечень игрушек

В список попадут только те изделия, которые прошли строгую экспертную оценку с точки зрения безопасности, развивающего потенциала и соответствия традиционным ценностям В России планируют создать список рекомендованных игр и игрушек для детских садов, способствующих развитию и воспитанию детей, сообщила советник президента РФ и председатель Совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская.

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