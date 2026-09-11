В детских садах появится утвержденный перечень игрушек

В список попадут только те изделия, которые прошли строгую экспертную оценку с точки зрения безопасности, развивающего потенциала и соответствия традиционным ценностям В России планируют создать список рекомендованных игр и игрушек для детских садов, способствующих развитию и воспитанию детей, сообщила советник президента РФ и председатель Совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым