В детских садах появится утвержденный перечень игрушек

В список попадут только те изделия, которые прошли строгую экспертную оценку с точки зрения безопасности, развивающего потенциала и соответствия традиционным ценностям В России планируют создать список рекомендованных игр и игрушек для детских садов, способствующих развитию и воспитанию детей, сообщила советник президента РФ и председатель Совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская.