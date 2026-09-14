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В Конаково сотрудники ГИБДД провели профилактические занятия в школах

В Конаково сотрудники ГИБДД провели профилактические занятия в школах

Сотрудники Конаковской Госавтоинспекции организовали профилактические занятия по безопасности дорожного движения для учащихся МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 7.

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