Эспи принес 3 очка «Реалу», «Локомотив» лидирует в КХЛ, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», Соболев в сборной России, «Анахайм» дал Готье 13,5 млн в год и другие новости

1. «Реал» едва не упустил победу над «Эльче» (3:2), ведя 2:0 к 71-й минуте и дважды пропустив. Карлос Эспи вновь вышел на замену и спас команду Жозе Моуринью, забив победный мяч на 91-й, у Мбаппе гол и голевая , у Диоманде первый ассист за мадридцев.