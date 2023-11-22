Синоптик Варакин: тренд на резкую смену температур ожидается в России зимой

В декабре в Московском регионе, большинстве субъектов ЦФО, а также на севере и востоке Приволжского округа, до центральной черноземной зоны ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме.
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