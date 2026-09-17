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Над Орловской областью уничтожен 21 украинский дрон

Над Орловской областью уничтожен 21 украинский дрон

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых за последнее время. Как сообщают в Минобороны России, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотник — масштабная атака растянулась от западных рубежей страны до Поволжья и Юга.

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