Над Орловской областью уничтожен 21 украинский дрон

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых за последнее время. Как сообщают в Минобороны России, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотник — масштабная атака растянулась от западных рубежей страны до Поволжья и Юга.