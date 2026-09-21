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Регионы России

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Минобороны РФ сообщает о сбитии 634 вражеских беспилотников за сутки

Минобороны РФ сообщает о сбитии 634 вражеских беспилотников за сутки

Минобороны России заявило о сбитии 634 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение суток в зоне специальной операции.

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