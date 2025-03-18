Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +3°, дождь• Севастополь: +5°, дождь• Ялта: +6°, дождь• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +4°, облачно• Саки: +5°, облачно• Бахчисарай: +4°, дождь• Джанкой: +6°, облачно• Судак: +7°, дождь• Феодосия: +6°, дождь• Керчь: +5°, д.
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