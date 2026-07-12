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Смерть сына и бывшей жены, разрыв с Александровой и Громушкиной, уход из Моссовета. Что выдержал Александр Домогаров

Смерть сына и бывшей жены, разрыв с Александровой и Громушкиной, уход из Моссовета. Что выдержал Александр Домогаров

Еще в 90-е артист обрел популярность и заслужил звание секс-символа. При этом Александр Домогаров предпочитал вовсе не образы героев-любовников, а роли, требовавшие от него полной отдачи и работы на преодоление.

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