Смерть сына и бывшей жены, разрыв с Александровой и Громушкиной, уход из Моссовета. Что выдержал Александр Домогаров

Еще в 90-е артист обрел популярность и заслужил звание секс-символа. При этом Александр Домогаров предпочитал вовсе не образы героев-любовников, а роли, требовавшие от него полной отдачи и работы на преодоление.
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