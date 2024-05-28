Андрей Воробьев: в ближайшее время в Дубне запустят новый российский коллайдер

Подмосковье активно реализует совместные с Узбекистаном проекты в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
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