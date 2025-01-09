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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

США дали Украине последний пакет помощи от Байдена

США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин в Германии, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

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