США дали Украине последний пакет помощи от Байдена

США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин в Германии, где он находится с целью участия во встрече контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).
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